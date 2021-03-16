Türkiye’deki partilerden Halepçe mesajları

HABER MERKEZİ

Türkiye’deki bazı parti lider ve yöneticileri, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümünü andı.

DAVUTOĞLU: DİNMEYEN SIZININ ADIDIR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘Halepçe 33 yıldır yüreğimizde dinmeyen sızının adıdır” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“33 yıldır yüreğimizde dinmeyen sızının adıdır Halepçe Katliamı. Kadın, çocuk binlerce masum sivil Halepçe’de acımasızca katledildi. Elma kokusuna uyanıp, ölüme yürüyen kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Rabbim, bizlere bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın.”

BABACAN: İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SAYFALARINDAN BİRİ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “İnsanlık tarihinin utanç sayfalarından olan, binlerce sivilin katledildiği Halepçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAADET LİDERİNDEN KÜRTÇE MESAJ

Saadet Partisi lider Temel Karamollaoğlu da Kürtçe "Daye bîhna sêva te" mesajını paylaşarak şunları ifade etti:

“Küçücük yavruların; "Daye bîhna sêva te!" diyerek hayata gözlerini yumduğu, insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birisi olan #HalepceKatliamı'nın yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm mazlumlara Allah'tan rahmet diliyorum.”

HDP: HALEPÇE UNUTULMAYACAK

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) resmi Twitter hesabından Kürtçe yapılan paylaşımda, “Halepçe unutulmaz ve unutulmayacak. Yeni Halepçeler yaşanmaması için dünden daha fazla Kürt halkının birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. 33’üncü yıldönümünde Halepçe Katliamı’nın tüm kurbanlarını saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

HÜDA PAR BAŞKANI: ACISI DİNMEYEN BİR YARA

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam da, Halepçe’nin acısının dinmeyen bir yara olarak kaldığını belirterek, “33 yıl önce elma kokusuna uyandı kardeşlerimiz. Acısı dinmeyen bir yara olarak kaldı yüreğimizde. Çocuk, kadın binlerce masum modern dünyanın gözleri önünde ölüme yürüdü. Halepçe Katliamı’nın yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle, özlemle anıyorum” dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: İNSANLIK TARİHİNİN KARA LEKESİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İnsanlık tarihinin kara lekesi Halepçe Katliamı'nın ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması için bölgemizde kardeşlik bilinciyle barışı yeniden tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 1988’deki Halepçe Katliamı'nda yaşanan insanlık dramını büyük hüzün ve ibretle hatırlıyor, bu vahşi saldırıda hayatını kaybeden masumlara Allah'tan rahmet diliyorum.”

ADALET BAKANI GÜL: FAİLLERİ TELİN EDİYORUM

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Halepçe'de yaşamını yitirenleri anarak, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum" paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Halepçe Katliamı'nı unutmadık ve asla unutmayacağız. Bu korkunç katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Dini, dili, ırkı, milliyeti ne olursa olsun her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olacağız.”