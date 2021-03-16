Politika

Ammar el-Hekim: Halepçe trajedisi bizi demokratikleşmeye teşvik ediyor

Irak’ta Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Halepçe Katliamı kurbanlarını andı.
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Ammar el-Hekim
Ammar el-Hekim
Irak Ammar el-Hekim Halepçe Katliamı

ERBİL (K24)

Irak’ta Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

El-Hekim mesajında, “Şehit Halepçe’nin trajedisi, demokratik tecrübemize dönmeye, öldürme ve toplu mezar siyasetini reddetmeye teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

“Şehit Halepçe halen vicdanlarımızı sızlatıyor, duygularımızı kışkırtıyor” diyen el-Hekim; öldürme, katliam, göç, dışlama ve ayrımcılığın reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

El-Hekim, Enfal ve Halepçe şehitlerine rahmet diledi.

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