Ammar el-Hekim: Halepçe trajedisi bizi demokratikleşmeye teşvik ediyor
ERBİL (K24)
Irak’ta Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
El-Hekim mesajında, “Şehit Halepçe’nin trajedisi, demokratik tecrübemize dönmeye, öldürme ve toplu mezar siyasetini reddetmeye teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.
“Şehit Halepçe halen vicdanlarımızı sızlatıyor, duygularımızı kışkırtıyor” diyen el-Hekim; öldürme, katliam, göç, dışlama ve ayrımcılığın reddedilmesi gerektiğini vurguladı.
El-Hekim, Enfal ve Halepçe şehitlerine rahmet diledi.
لا زالت ذكرى فاجعة #حلبجة الشهيدة تؤلم ضمائرنا وتستفز مشاعرنا وتجعلنا أكثر من ذي قبل متمسكين بتجربتنا الديمقراطية إيمانا منا بأنها السبيل الأوحد لرفض عودة سياسات القتل والمقابر الجماعية والإقصاء والتهميش وتمييز مكونات وعناوين على حساب أخرى. pic.twitter.com/kRIWVMojiZ— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) March 16, 2021