Japon Büyükelçi: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro’yla bir araya geldi.

Japon Büyükelçi, Kürdistan Bölgesi’nin istikrar ve gelişmişliği karşısındaki şaşkınlık duyduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi’ndeki istikrarın, Japon şirket ve kuruluşlarının faaliyet ve çalışmaları için uygun bir zemin sağladığını söyledi.

Kotaro, başta tarım ve elektrik konusu olmak üzere ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle her alanda ilişkilerini geliştirmek istediğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarından dolayı Japonya hükümeti ve halkına teşekkür eden Başkan Barzani, ikili ilişkilerin gelişmesi temennisinde bulundu.

Bölgedeki siyasi durum, son siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiği vurgulandı.