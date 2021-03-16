Başbakan’dan Ezher Şeyhi’ne Kürdistan daveti

KAHİRE (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib’i resmi olarak Kürdistan Bölgesi’ne davet etti.

Kürdistan Bölgesi Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık’ın Mısır temasları çerçevesinde Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Sadık’ın Ezher Şeyhi’ne Başbakan Mesrur Barzani’nin resmi davetini ilettiği ifade edildi.

Ayrıca görüşmede Sadık’ın Ezher Şeyhi’ne Kürdistan Bölgesi liderliği ve Kürdistan Bölgesi din alimlerinin Ezher’in mutedil İslam anlayışına duyduğu saygıyı ilettiği kaydedildi.

Ezher Üniversitesi ve Ezher’deki eğitim merkezlerinde eğitim alan Kürdistan Bölgesi’nden öğrencilerin de gündeme geldiği görüşmede, Ezher Şeyhi Tayyib, Kürt alimlerin tarih boyunca İslam ve Müslümanlara hizmetteki rolüne değindi.

Kürdistan Bölgesi’ni huzur ve birlikte yaşam bölgesi olarak nitelendiren Tayyib, Başbakan Mesrur Barzani’nin davet mektubundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.