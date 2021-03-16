Protestocular Zikar Valisi’nin konvoyuna saldırdı
HABER MERKEZİ
Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde protestocular vali Abdulgani el-Esedi’nin konvoyuna saldırdı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zikar Valisi Abdulgani el-Esedi’nin konvoyu protestocuların çadırlarına yaklaştığı sırada saldırıya uğradı.
Saldırıda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.
Ayrıca Zikar’ın merkezi Nasıriye’de protestocuların bugün yol ve köprüleri kapattığı bildirildi.
Kısa bir süre önce protestolar nedeniyle Nazım el-Vaili, Zikar Valiliği görevinden istifa etmişti.
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Vaili’nin yerine Ulusal Güvenlik Başkanı Abdulgani el-Esedi’yi Zikar Valiliğine atamıştı.