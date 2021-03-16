Zaxolu kadın açtığı kitabeviyle halka hizmet ediyor

ZAXO (K24)

Duhok’un Zaxo ilçesinde İman Abdulhakim isimli bir kadın tarafından kitabevi açıldı.

K24’e konuşan İman Abdulhakim, ilçede büyük bir kitabevi olmamasından ötürü kendisini sorumluluk altında hissettiğini ve böyle bir adım attığını söyledi.

Açtığı kitabeviyle kitap severlerin, okumak istedikleri kitaplara daha kolay ulaşabileceğini kaydeden Abdulhakim, “Kitabevini açmamın iki amacı vardı; birincisi, kendi kentimin halkına hizmet etmek istiyordum. Kentte donanımlı bir kültür merkezinin olmadığı hususunda çok eleştiriler vardı. İkincisi ise, kadınların rahat bir şekilde gelip okuma yapabileceği bir mekan açmak istedim. Çok sayıda kadın cafelerde oturup zaman geçirmek istemiyor” dedi.

Halktan çok olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Abdulhakim, kitabevine gelenlerin roman ve felsefi kitaplara daha çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu çalışmanın yıllar önce yapılması gerektiğini söyleyen Abdulhakim, Zaxo’ya farklı projelerde daha çok hizmetlerin sunulması gerektiğini bildirdi.

Kitabevinde farklı alanlarda çok sayıda kitap olduğunu belirten Abdulhakim, “Kitabevine güvenli bir şekilde gelip kitap okuyorlar ve burada yiyip içiyorlar” dedi.