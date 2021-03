ABD’de Halepçe Katliamı anıldı

WASHINGTON (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilciliği ve Kurdistan24 Medya Grubu, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle online düzenlenen anma programına Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilcisi Beyan Sami Abdurahman ev sahipliği yaptı.

Programda konuşan Halepçe Katliamı’nın tanıklarından Şilan Fettah şunları söyledi:

“16 Mart sabahı uçak seslerini duyunca bodruma indik. Babam Peşmergeydi ve durum normale dönünceye kadar yerimizde kalmamızı istedi. Biz olduğumuz yerde kaldık, babam dağa yöneldi. Akşam saat 18:00 gibi çıkıp babamı aramaya başladık. Bizi bodruma inmeye zorladılar. Diğer günün sabahı eve gidip kardeşlerimi görmek istedim. Yolda aracıyla 6 cesedi taşıyan yaşlı bir adam gördüm. Bunlardan biri onun eşi diğerleri de çocuklarıydı. Kız kardeşim adama yardım etmek istedi ama yetişemedi ve adam da can verdi. Sonra dağa yöneldik ve babamı sorduk. Babamın hayatını kaybettiğini söylediler. Irak ordusunun Halepçe’de olduğunu ve kente girmemizin tehlikeli olduğunu söylediler. Eve gidip bazı elbilerimizi aldık ve kentten çıktık. O gün her zaman gözümün önüne geliyor ve her gece kötü rüyalar görüyorum.”

1991 ile 1998 yılları arasında İran’da yaşadıklarını kaydeden Fettah, sonrasında isimlerini BM’ye yazdırarak Türkiye’ye, oradan da ABD’ye geçtiklerini belirtti.

Programda, Irak'ın Washington Büyükelçisi Ferid Yasin, ABD’li Senatör Chris Van Hollen, ABD Kongre Üyesi Chris Stewart’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Joey Hood ile Uluslararası Florida Üniversitesi’nde Hukuk Profesörü Hannibal Travis de katıldı.

HALEPÇE KATLİAMI

16 Mart 1988’de Irak Baas rejiminin Halepçe’ye kimyasal saldırı düzenlemesi sonucu 5 binden fazla sivil şehit düştü, en az 10 bin kişi de yaralandı.

Irak savaş uçakları Halepçe'ye beş saat boyunca zehirli gaz bombaları yağdırdı.

O anlara şahit olanlar, kente düşen bombaların içindeki "elma kokulu" gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığını söylüyordu.

Katliamda sağ kurtulan binlerce insan hala sağlık ve psikolojik sorunlar yaşıyor.