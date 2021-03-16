‘Türkiye ile Yunanistan anlaşmaya varamadı’

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Fransız AFP haber ajansı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın görüşme sonrası yaptığı açıklamada "bu görüşmelere iyi niyetle katıldıkları" ifadesine yer verdi.

İlk görüşme, 5 yıllık aradan sonra, ocak ayında İstanbul'da yapılmıştı.

Yunanistan resmi kanalı ERT'ye göre, bir sonraki görüşmenin yeniden İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Bugünkü görüşmeler dün Türkiye'nin İsrail, Yunanistan ve AB'ye nota vermesinin gölgesinde başladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören, mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli "EuroAsia Enterkonnektörü" projesinin güzergahının Türkiye'nin karasularından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota vermişti.

NATO üyesi olan Türkiye ile Yunanistan, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları, Akdeniz’deki hava sahası, enerji, Kıbrıs ve Ege’deki bazı adaların statüsü gibi konularda anlaşmazlık yaşıyor.

İki ülke arasında ilk turu 2002'de yapılan 60 istikşafi görüşme olmuş, 2016'da kesilen görüşmeler, 5 yıl sonra bu yıl ocak ayında İstanbul'da yeniden başlamıştı.