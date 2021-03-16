Irak, 33 yıldır Halepçe halkına tazminat ödemedi

HALEPÇE (K24)

Kimyasal silahlarla gerçekleştirilen Halepçe Katliamı’nın üzerinden 33 yıl geçti.

Irak Baas rejimi tarafından 16 Mart 1988’de kimyasal silahlarla gerçekleştirilen ve 5 binden fazla masum sivilin şehit edildiği, binlerce kişinin de etkilendiği Halepçe Katliamı’nın üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen, katliamın açtığı yaralar halen sarılamadı.

Irak hükümeti de geride kalan süre boyunca, mağdurların tazmin edilmesi için ciddi bir adım atmadı.

Halepçe Katliamı’nda yaralı kurtulanlar ile şehit yakınları, Irak hükümetinin tazminat ödemesi gerektiğini belirterek, Bağdat’ın 33 yıldır hiçbir adım atmadığını söylüyor.

Irak hükümetinin acıların telafisi için çaba göstermediğini dile getiren mağdurlar, acılarının hala taze olduğunu ifade ediyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Iraklı Milletvekili Maide Necar ise, “Halepçe vatandaşlarına tazminat verilmesiyle ilgili bütün siyasi partiler birleşmelidir” dedi.

Maide Necar, dokuzuncu kabinenin, Halepçe’nin yeniden inşasına büyük önem verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurguladı.

Halepçe, Irak hükümeti tarafından hala Süleymaniye’nin bir parçası olarak görülüyor.

HALEPÇE KATLİAMI

16 Mart 1988’de Irak Baas rejiminin Halepçe’ye kimyasal saldırı düzenlemesi sonucu 5 binden fazla sivil şehit düştü, en az 10 bin kişi de yaralandı.

Irak savaş uçakları Halepçe'ye beş saat boyunca zehirli gaz bombaları yağdırdı.

O anlara şahit olanlar, kente düşen bombaların içindeki "elma kokulu" gazların birkaç dakika içerisinde tüm kente yayılmaya başladığını söylüyordu.

Katliamda sağ kurtulan binlerce insan hala sağlık ve psikolojik sorunlar yaşıyor.