ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarını korumalıyız

WASHINGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’nin korunmasına bağlı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilciliği ve Kurdistan24 Medya Grubu, Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıldönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Online ortamda gerçekleştirilen programda konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Joey Hood, Halepçe Katliamı’nın bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini kaydederek, Suriye’deki Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasına izin vermeyeceklerini, İran’ın da kimyasal silah üretmesini engelleyeceklerini belirtti.

Hood, “Kürdistan halkının çektiği acıları unutamayız, özellikle de Irak’ta… Papa Francis’in Kürdistan Bölgesi’nde binlerce kişiyle ayin düzenlemesi aklımızda kalacak. Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ta birlikte yaşam ve kardeşlik cenneti olduğunu unutamayız. Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarını unutamayız ve bu kazanımları korumalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Hood, “Desteğimiz çeşitli yollarla devam ediyor. Askeri olarak bölgenin tümünde varız. Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde büyük bir siyasi varlığımız var. Bunun için milyonlarca dolar harcadık. Her zaman birlikte yaşamı korumaya çalıştık. Bu Kürdistan Bölgesi’ni korumamızın bir türü” diye konuştu.

Hood, Kürdistan Bölgesi’ne karşı işlenen suçları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade etti.