Politika

Necef’te ortalık karıştı!

Necef’te düzenlenen gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle tansiyon iyice yükseldi.
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Necef'te tansiyon yüksek
Necef'te tansiyon yüksek
Irak Necef ırak

HABER MERKEZİ

Irak’ın Necef kentindeki 3 gündür süren gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Göstericilerle güvenlik güçleri bazı noktalarda çatıştı.

Valinin istifasını isteyen göstericiler, yollarda ateş yakarak barikatlar kurdu, bazı anayolları da trafiğe kapattı.

Necef Valisi Luey Yasiri yaptığı açıklamada, isim vermeden bazı siyasi grupları göstericilere para verip sokağa dökmekle suçladı.

Geçtiğimiz günlerde Babil, Divaniye, Zikar, Musenna ve Necef’te gösteriler başlamıştı. Göstericiler, vilayet yönetiminin istifasını istiyor.

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