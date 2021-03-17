Afrin’e girişler yasaklandı

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18 Mart 2018 yılında silahlı grupların işgal ettiği Rojava’nın Afrin kentinde 5 gün boyunca şehre girişler yasaklandı.

Afrin Yerel Konsey İletişim Ofisi Müdürü Ubeyde El-Heyani, 16 - 21 Mart tarihleri arasında Afrin'e girişleri kapattıklarını ve kimsenin şehre girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Yasağın 08.00 ile 20.00 saatleri arasında olacağı belirtildi.

Ubeyde El-Heyani, Afrin’in ele geçirilmesinin 3’üncü yıldönümünde saldırıların olabileceği ihtimaline karşı yasak ilan ettiklerini öne sürdü.

Yarın, Türk ordusu ve Türkiye destekli eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Afrin’i işgalinin üçüncü yıldönümü.

Silahlı gruplar 18 Mart 2018 yılında Afrin’e girmişti. O dönem 300 sivil hayatını kaybetmiş, bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Afrin’in ele geçirilmesinden sonra yaklaşık 300 bin Kürt başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Çok sayıda kişi kaçırıldı ve öldürüldü. Bazılarının akıbeti halen bilinmiyor.

O tarihten bu yana silahlı milis grupları ile YPG arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.