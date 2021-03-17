ABD’den 24 Çinli yetkiliye yaptırım

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çin’in Ulusal Halk Kongresinin, 11 Mart’ta seçim sistemine yönelik reform kararının, Hong Kong’un seçim sistemine zarar vermesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Blinken, Ulusal Halk Kongresinin, ilgili kararıyla Hong Kong halkına verilen yüksek seviyeli otonomi taahhüdüne zarar verdiğini ve Hong Kongluların yönetimdeki seslerini reddettiğini vurguladı.

BAĞLANTISI OLAN KURULUŞLAR DA YAPTIRIMA UĞRAYACAK

Açıklamada yaptırım kararının, Hong Kong Özerklik Yasası’nın güncellemesi olduğuna işaret edildi.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan ayrı bir açıklamada da yaptırımın, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu’nun 14 yardımcısı başta olmak üzere Hong Kong Polis Gücünün Ulusal Güvenlik Departmanı, bölgede geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında kurulan Hong Kong’un Güvenliğini Koruma Ofisi ile Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makau İşleri Ofisinden toplam 24 yetkiliyi hedef aldığı aktarıldı.

Bu kişilerle bağlantılı olan yabancı finans kuruluşlarının da yaptırıma maruz kalacağı açıklandı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER DE LİSTEDE

Yaptırıma uğrayan kişiler arasında, Çin Komünist Partisinin 25 kişilik liderlik kadrosundan Vang Çın ile Hong Kong'un Ulusal Halk Kongresindeki delegesi Tam Yiu-chung da bulunuyor.

ABD tarafından Temmuz 2020'de yürürlüğe konan Hong Kong Özerklik Yasası, Washington yönetimine Hong Kong'un yüksek düzeyli otonomi yapısına zarar vermeye çalışan Çinli ve Hong Konglu yetkililer ile bu yetkililerle iş yapan finansal kurumlara yaptırım uygulama hakkı tanıyor.

ULUSAL HALK KONGRESİNİN REFOM KARARI

Çinli yetkililer, Hong Kong'daki seçim sisteminin de yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda "vatansever" Hong Konglunun iş başına gelmesinin beklendiğini dile getirmişti.

Ulusal Halk Kongresi, 11 Mart’ta yıllık toplantıların son gününde Hong Kong’da seçim sisteminde reform yapılmasına yönelik karar almıştı.

Karar kapsamında Hong Kong’da Baş Yöneticiyi seçen 1200 kişilik Seçim Komisyonunun 1500’e, 70 sandalyeli Hong Kong Yasama Konseyindeki sandalye sayısının 90’a çıkarılacağı duyurulmuştu.