Başkan Barzani: Dr. Kemal Mezher Kürt kütüphanesinin zenginleşmesini sağladı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, dün Almanya'nın Bonn kentinde 84 yaşında hayatını kaybeden ünlü Kürt tarihçi Prof. Dr. Kemal Mezher için bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Barzani mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tarihçimiz Dr. Kemal Mezher'in yaşamını yitirdiği haberi bizi derinden üzdü. Dr. Kemal Mezher, üretken ve halkının tarihini yazmada büyük hizmetler vermiş, kitapları ve bilimsel çalışmaları önemli ve değerli bir bilgi kaynağıdır. Araştırma ve bilimsel çalışmalarıyla Kürt kütüphanesini zenginleştiren Dr. Kemal Mezher gibi bilge bir insanın vefatı, halkımız için büyük bir kayıptır.”

Başkan Barzani mesajının devamında, “Ailesine, arkadaşlarına tüm bilim ve aydın çevresine ve Kürdistan aydınlarına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum” dedi.