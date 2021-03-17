Demirtaş: Anavatanım Kürdistan’dır

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı ana davası dün Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmaya Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Demirtaş savunmasında, "Kürt’üm, anavatanım Kürdistan’dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter’e bedeldir filan da demiyorum" ifadelerini kullandı.

Savunmasının devamında Demirtaş şunları dile getirdi:

“Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye’ye. Kürt’üm ama milliyetçi değilim. Ama eminim siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Siz yargısal faaliyetlerinizle buna katkı sundunuz. Siz tarafsız kalmazsanız arkanızda yazılan mülk yıkılır. Şu anda devlet yok, kurumlar işlemiyor. Kaymakam tek başına karar alamaz hale geldi. Yargıtay, AYM karar alamıyor. Çünkü yürütme her şeye el koydu. Siz adaletli olun bari.”

Demirtaş’ın Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan iddianamenin dosyaya alınması için ilgili mahkemeye yazı yazılmasına, Adalet Bakanlığı’na AİHM kararının Türkçe tercümesinin istenmesi için yazı yazılmasına, reddi hakim talebinin değerlendirilmesine karar verdi.

Dava duruşması 14 Nisan’a ertelendi.