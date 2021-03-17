Rusya’dan Türkiye’ye Ayn İsa uyarısı

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rojava’da Ayn İsa çevresindeki hareketliliğinin devam etmesi ve bölgedeki askeri varlığını artırması, bu tür eylemlerin, 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Rusya ve Türkiye arasında imzalanan mutabakat zaptını ihlal ettiğini ve iki tarafın Suriye anlaşmazlığını çözme çabalarını baltaladığını vurgulayan Rusya’nın uyarıda bulunmasına neden oldu.

Türkiye, Fırat Nehri’nin batısında ve doğusunda Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolü altındaki bölgeler arasında bir bağlantı noktası olarak stratejik öneme sahip olan Rakka’nın kuzey kırsalındaki Ayn İsa’yı kuşatmak amacıyla kasabanın çevresindeki askeri hareketliliğini önemli ölçüde arttırdı.

Öte yandan TSK bölgede beşinci bir üs kurma çalışmalarını sürdürürken bölgeye askeri ve lojistik takviyelerde bulunuyor. Ayrıca Ayn İsa'nın batısındaki Debs köyü girişinde bir üs inşa ediliyor. TSK’nın, ilki Ayn İsa’nın karşısında, ikincisi Cehbel köyünün karşısında, üçüncüsü benzin istasyonunun karşısında, dördüncüsü Ayn İsa’nın batısındaki benzin istasyonunun gerisinde ve beşincisi ise henüz inşaat halinde olan Debs köyünün karşısında olmak üzere bölgede dördü tamamlanmış, biri de yapım aşamasında olan askeri üsleri bulunuyor.

TSK son günlerde bölgede yoğun bir askeri hareketlilik başlatırken, Rusya ve rejim güçlerinin de benzer hareketlilikleri olduğu gözlemlendi.

Buna karşın Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, TSK’nın Rakka’ya askeri takviyelerde bulunması ve buradaki konumlarını güçlendirmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya’nın TSK’nın, Ayn İsa yakınlarında askeri takviyelerde bulunmasından ve tahkimat çalışmaları yürütmesinden ötürü son derece rahatsız olduğunu söyledi.

Karpov, bu eylemlerin, 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptıyla oluşan mevcut durumu ihlal ettiğini ve iki tarafın Suriye anlaşmazlığının çözümüne yönelik çabalarını baltaladığını belirtti.