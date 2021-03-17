Neçirvan Barzani’den Japonya’ya teşekkür

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro’yla bir araya geldi.

Görüşmede, Japonya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik yardımları, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Japonya’yla ilişkileri, Japon yatırımcılar için Kürdistan Bölgesi’ndeki imkanlar, salgın süreci, terör tehlikesi, Kürdistan Bölgesi’nin iç durumu gibi konular ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ve istikrarı takdir eden Büyükelçi Kotaro, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilere önem verdiğini ifade etti.

Kotaro ayrıca, Japon sivil toplum kuruluşları ile ajanslarına sağladığı kolaylıktan ötürü Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür etti ve ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarının süreceğini vurguladı.

Neçirvan Barzani de yardımlarından dolayı Japonya’ya teşekkür etti.

Göçmen ve mültecilerin durumunun da ele alındığı görüşmede, huzur ve istikrar ortamı sağlandığında bu insanların kendi istekleriyle evlerine dönmesi ve onlara istihdam sağlanması gerektiğini ifade edildi.

Neçirvan Barzani, görev süresi dolan Japonya’nın Erbil Konsolosluğu Ofisi Sorumlusu Nagayama Yoşiko’ya teşekkür ederek başarılar diledi.