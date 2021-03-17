Başbakan: Japonya’yla her alanda ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Japonya’nın Bağdat Büyükelçisi Suzuki Kotaro ile bir araya geldi.

Japon Büyükelçi Kotaro, Kürdistan Bölgesi’nin bölgede istikrar açısından önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Kotaro, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurguda bulunarak, ülkesinin başta yatırımlar konusunda olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ne yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Japon Büyükelçi, Kürdistan Bölgesi’nin Japon sivil toplum kuruluşları ile ajanslarına sağladığı kolaylıklardan dolayı da teşekkür etti.

Başbakan Mesrur Barzani de Japonya’nın desteği için teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Japonya’yla her alanda ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.

Başbakan, görev süresi dolan Japonya’nın Erbil Konsolosluğu Ofisi Sorumlusu Nagayama Yoşiko’ya başarılar diledi.