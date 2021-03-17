Ressamlar Afrin’in yaralarını tablolarına yansıtıyor
KAMIŞLO (K24)
Bir grup Kürt ressam, Rojava’nın Kamışlo kentinde, Afrin’in Türkiye’nin desteklediği silahlı gruplar tarafından işgal edilişinin 3’üncü yılında yaşananları sokaklara taşıyarak eserlerine yansıttı.
Ressamlar, Afrin'in yaralarını ve halkının acılarını, çizdikleri resim ve tablolarla belgeliyor.
Kamışlo’daki sokaklarda sergilenen resim ve tablolara halk ilgi gösteriyor.
Afrin, 18 Mart 2018 yılında Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne geçti. Silahlı kişilerin Afrin’e girmesiyle birlikte 300 binden fazla kişi yerlerini terk etmek zorunda kaldı.