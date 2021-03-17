Biden: Putin bir katil, yakında bedelini ödeyecek göreceksiniz
Biden, ilk mülakatını verdiği ABC televizyonunda George Stephanopoulos'un sorularını cevapladı.
ABD istihbaratının seçimlere müdahale konusunda hazırladığı son raporu sorulan Biden, "Çok yakında ödeyeceği bedeli göreceksiniz" dedi.
ABD’de yapılan başkanlık seçimlerine dış müdahale iddialarına ilişkin hazırlanan istihbarat raporunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın seçim kampanyasını eski Başkan Donald Trump lehine manipüle etme çabasını "bildiği" ve "muhtemelen bizzat yönettiği" belirtildi.
Öte yandan Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemesinin ardından değer kaybetti.
Biden’ın Putin’i “katil” olarak tanımlaması ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek” şeklinde açıklamaları nedeniyle dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artarak 74 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 88’e çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), yüzde 2 değer kaybederek 3.515 puana, RTS endeksi de yüzde 3’ün üzerinde azalarak 1.503 puana düştü.