HDP'li Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü

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Sosyal medyada yaptığı “çözüm süreci sürseydi terör biterdi” şeklindeki bir haber paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında hapis cezası verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve diğer ayrılan milletvekillileri ile birlikte HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düşmüş oldu.

TBMM’deki milletvekili sayısı da ayrılma, düşme ve vefatlarla birlikte 584'e indi.