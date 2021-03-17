Politika

HDP'li Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü

Sosyal medyada paylaştığı bir mesaj gerekçe gösterilerek hakkında hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda düşürüldü. 
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türkiye HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM

HABER MERKEZİ

Sosyal medyada yaptığı “çözüm süreci sürseydi terör biterdi” şeklindeki bir haber paylaşımı gerekçe gösterilerek hakkında hapis cezası verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve diğer ayrılan milletvekillileri ile birlikte HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düşmüş oldu.

TBMM’deki milletvekili sayısı da ayrılma, düşme ve vefatlarla birlikte 584'e indi.

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