Kürdistan bayrağı ve doğası Belçika pullarında

BRÜKSEL (K24)

Belçika Post (Bpost International), Kürdistan Bölgesi Hükümeti Avrupa Birliği Temsilciliği’nin talebi üzerine, ülkede Kürdistan bayraklı pulların basımına onay verdi.

Devlete bağlı posta kurumu olan Bpost, Kürdistan bayrağı bulunan pullar dışında Kürdistan Bölgesi’nden manzaraların yer aldığı 2 pula daha onay verdi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilcisi Dilawer Ajgeyi, daha önce Bpost ile Kürdistan bayraklı pulların basılmasını görüştüklerini ve buna izin çıktığını kaydederek, bu yıl için ise Kürdistan’daki 2 ünlü turistik bölgenin fotoğraflarının pullarda yer almasını talep ettiklerini belirtti.

Ajgeyi, “Bu pullardan biri Gumê Fêlaw’ın görüntüsünün yer aldığı pul ve bu pullar elimize ulaştı. Diğer pul da yakında basılacak. Bu medeni bir girişim, bu şekilde Avrupa halklarına mesajınızı iletmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda siyasi bir mesaj” dedi.

Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Balekayeti’de turistik bir bölge olan Gumê Fêlaw, yerli turistlerle birlikte yabancı turistlerin de yoğun bir şekilde ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti AB Temsilciliği Konsolosluklar Birimi Müdürü Ako Heme Ferec ise, Kürdistanlıların kendi bayraklarının yer aldığı pullarla mektuplarını göndermelerinin mutluluk verici bir şey olduğunu söyledi.

1830 yılında Belçika Posta Genel Müdürlüğü adıyla kurulan devlete bağlı posta kurumu, 1992 yılında adını Bpost International olarak değiştirmişti.