WHO’dan AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklama

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Avrupa İlaç Ajansı'nın ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirtti.

WHO açıklamasında AstraZeneca aşısının uygulanmaya devam etmesini tavsiye etti. Aşıyla ilgili dikkatli bir inceleme yapıldığını belirten örgüt bulgularını yakında kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısının kan pıhtılaşmasına sebep olduğu endişelerine karşılık olarak, aşının faydalarının hala olası risklerinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Bu hafta Avrupa'da aralarında Almanya, Fransa ve İtalya'nın olduğu birçok ülke AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Son günlerde ise ülkelerin bu kararı gözden geçirdiğine ilişkin haberler çıkmaya başlamıştı.