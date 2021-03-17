Finlandiya’dan Kürdistan Bölgesi’ne destek vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Finlandiya’nın Bağdat Büyükelçisi Vesa Hakkinen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Finlandiya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki sorunların anayasal temelde çözüme kavuşması ve Kürdistan Bölgesi’nin 2021 bütçe yasa tasarısındaki payı da gündeme geldi.

Görüşmede konuşan Finlandiya’nın Bağdat Büyükelçisi Vesa Hakkinen, ülkesinin terörle mücadele ve DAİŞ’in yenilmesindeki rolünden ötürü Kürdistan Bölgesi’ne müteşekkir olduğunu söyledi.

Hakkinen, Finlandiya’nın Kürdistan Bölgesi’ne desteğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Kürdistan Bölgesi’ne verdiği destekten ötürü Finlandiya’ya teşekkür ederek, yatırım başta olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkilerin daha da ilerlemesini ümit ettiğini belirtti.

Irak’ta yapılacak erken seçimler, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemi, silahlı grupların Şengal’den çıkması ve Covid-19’la mücadele konuları da görüşmede gündeme geldi.