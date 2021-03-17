Trump: Markle başkanlığa aday olursa ben de olurum!

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ABD başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devrettikten sonra Florida'ya yerleşen ve günlerini golf oynayarak geçiren Donald Trump, Meghan Markle’ın ABD başkanlığına aday olması durumunda kendisinin de aday olacağını söyledi.

Görevde olduğu dönemde Covid-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştirilen eski ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta salgını ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Trump, "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim" dedi.

Bununla birlikte herkesin aşı olup olmama konusunda özgür olduğunu belirten Trump, Covid-19 aşılarının güvenli olduğunu ve işe yaradığını ifade etti.

Halen hayatta olan diğer eski başkanlar daha önce ortak bir kampanyada yer alarak herkese aşı olma çağrısı yapmıştı.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI

3 Kasım 2020'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokratların hile yaptığını ve mahkemelerin buna karşı hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarını yineledi.

Trump ayrıca Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye giderek daha fazla sayıda gelen göçmenlerin "ülkeyi mahvedeceğini" savundu ve bu göçlerin durdurulması gerektiğini belirtti.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump ise uzun süre seçim sonuçlarını kabul etmemişti.

Öte yandan Trump'ın artık klasikleşen seçim hilesi iddiası ve coronavirüs ile ilgili uyarıları yaptığı açıklamaların tabiri caizse en sıradan kısmıydı. Donald Trump, başkanlıktan ayrıldığı günden beri 2024 yılında tekrar aday olup olmayacağı yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam ediyordu. Trump, bu iddiaları yalanlamadı ancak gözüne ses getiren bir rakip kestirdi.

“MARKLE ADAY OLURSA BEN DE OLURUM”

İngiltere kraliçesi Elizabeth'in torunu, tahtın varisi Prens Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin 2018 yılında evlendiği ABD'li aktris Meghan Markle son günlerde dünyanın en çok konuştuğu isim. Saraydan ve kraliyet görevlerinden ayrılıp Harry ile birlikte ABD'ye yerleşen Markle, geçen hafta ünlü talk şov sunucusu Oprah Winfrey’e açıkladığı saray sırları ve düşes olduktan sonra yaşadıklarıyla bomba etkisi yaratmıştı.

Trump, Fox'a verdiği mülakatta Meghan Markle'a 2024 yılındaki başkanlık seçimleri için aday olma çağrısı yaptı. 'Meghan aday olursa ben de başkanlık yarışında varım' diyerek bombayı patlatan Trump bu ilginç çağrıyı ise şöyle açıkladı:

"Eğer bu gerçekleşirse sanırım seçim yarışına girmek benim için daha cazip olacak. Ama bu söylediklerim sizi yanıltmasın. Kraliçe Elizabeth'i çok seviyorum ama Meghan'a hiç de hayran sayılmam. Kraliçeyle tanıştım ve onun muazzam bir insan olduğunu düşünüyorum, Meghan'ı ise pek sevdiğimi söyleyemem. Karşımda aday olursa onu yenmek için yarışa girmek benim için daha çekici hale gelecektir."

Meghan Markle'ın Trump'ın bu sözlerine ne cevap vereceği merakla bekleniyor.