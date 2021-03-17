Kürdistan Anti-Terör’den milis güçlerin liderine: Ülkeyi viraneye çeviren korkak teröristler

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti-Terör, Haşdi Şabi bünyesinde yer alan Ketaib Seyyid’uş Şuheda Genel Sekreteri Ebu’l Ala el-Velai’nin açıklamalarına sert yanıt verdi.

Kürdistan Anti-Terör tarafından yapılan yazılı açıklamada, Velai’nin Irak’ın temsilciliğini yapmadığı, hiçbir resmi konumda olmadığı kaydedilerek, “Ağalarının istekleri doğrultusunda ülkeyi viraneye çeviren korkak teröristler” nitelendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, “Her gün bir yerde terör eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Sivil vatandaşlara bedel ödetiyor, toplu mekanları ve havalimanlarını hedef alıyor, Koalisyon güçlerine saldırıyorsunuz” denildi.

“Bir ülkenin bütçesi sizin elinizde olursa, şüphesiz bunun neticesi olarak halk felaket içerisinde ve fakirlik sınırının altında yaşar, çöplerden gıda toplar” denilen açıklamada, “Başkan Barzani’ye yönelik kininizi 16 Ekim’de gösterdiniz” ifadelerine yer verildi.

Ebu’l Ala el-Velai, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, “Sayın Mesud Barzani’ye mesajım; Senin Irak ve Kürt halkının mallarına çökmenin önünü açan bütçe yasa tasarısının parlamentodan geçmesini engellemek için çalışacağız” demişti.

Velai, “Bölge illerindeki şerefli Kürtleri, senin heves ve zulmünden kurtulmaları için destekleme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Senin diktatörlüğüne sınır koyma zamanı geldi” ifadelerini kullanmıştı.