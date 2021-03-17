Neçirvan Barzani’den Irak Parlamentosu’nun Halepçe kararına destek
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu’nun ‘Halepçe’ye il statüsü verilmesi için gerekli resmi prosedürlerin tamamlaması’ yönündeki kararını desteklediklerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu’nun Halepçe kararını olumlu bulduğunu belirtti.
Neçirvan Barzani, “Irak Parlamentosu’nun Halepçe’nin il statüsüne kavuşturulması için, Irak hükümetini gerekli prosedürleri tamamlamakla yükümlü kılan kararını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Parlamento üyelerinin bu karar üzerine oy birliği yapmaları takdire şayandır” dedi.
Dün Irak Parlamentosu tarafından, Irak hükümetinin, Halepçe’nin il statüsüne kavuşturulması için gerekli resmi prosedürleri tamamlaması yönünde karar alınmıştı.
2014 yılında Başkan Mesud Barzani tarafından Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne çağrı yapılarak, Irak Parlamentosu’nun kararı beklenmeksizin Halepçe’ye il statüsü verilmesi istenmişti.