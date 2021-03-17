NATO: Karadeniz'deki varlığımızı artırıyoruz

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Brüksel'de Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelen Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısında NATO'nun Karadeniz'deki varlığını artırmasının nedenini açıkladı.

Stoltenberg, "Karadeniz'in güvenliği, NATO ve Gürcistan için öncelikli konu. Rusya ordusunun bölgede giderek güçlenmesinden endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Karadeniz bölgesindeki varlığımızı pekiştirmeye dönük çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO'nun Gürcistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilinde bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini kaydeden Stoltenberg, Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma kararlarını iptal etme ve tüm birliklerini çekme çağrısı yaptı.