'AB Irini misyonunu uzatıyor'

HABER MERKEZİ

AFP'ye konuşan iki AB temsilcisi, Irini misyonunun süresinin 31 Mart 2023'e kadar uzatılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Libya'daki barış sürecine desteği sürdürmeyi hedefleyen misyona ilişkin kararın gelecek hafta yapılacak AB liderler zirvesinde resmi olarak karara bağlanması planlanıyor.

Irini misyonunda yaklaşık 300 askerle Almanya da yer alıyor. Bakanlar Kurulu, bugün Berlin'de yaptığı toplantıda Alman askerlerinin Nisan 2022'ye kadar misyon kapsamında görevlerinin devamına karar vermişti.

Bir yıl önce başlayan Irini misyonu kapsamında savaş gemileri, uçaklar, insansız hava araçları ve uydular ile BM tarafından Libya'ya 2011 yılından beri uygulanan silah ambargosunun denetlenmesi hedefleniyor.

BM RAPORU: SİLAH AMBARGOSU ETKİSİZ

Birleşmiş Milletler, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun "tamamen etkisiz" olduğu görüşünde. BM'nin 6 uzmanı tarafından hazırlanan ve çarşamba gecesi açıklanan raporda BM'ye üye ülkelerin "kapsamlı" ve "belirgin bir şekilde" silah ambargosunu deldiği belirtildi.

550 sayfalık rapor, Ekim 2019 ile Ocak 2021 tarihleri arasında Libya'ya uygulanan silah ambargosunun nasıl ihlal edildiğine dair fotoğraflar, haritalar ve belgeleri içeriyor. Raporda, Halife Hafter'e bağlı güçlerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Rusya, Suriye ve Mısır tarafından desteklendiği, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ise Türkiye ve Katar'dan yardım aldığı belirtiliyor.

ALMAN ASKERLERİ TÜRK GEMİSİNİ ARAMAK İSTEMİŞTİ

Irini misyonu bünyesinde görevli Alman ordusuna ait bir fırkateynin Rosaline-A adlı Türk gemisini Libya'ya silah taşıdığı şüphesi ile geçen yıl kasım ayında aramak istemesi, Ankara ile Brüksel arasında gerginliğe yol açmıştı.

Irini misyonu ile ayrıca Libya'dan yasa dışı petrol sevkiyatının engellenmesi ve Libya sahil güvenlik güçlerinin eğitilmesi de hedefleniyor. Irini'nin bir diğer hedefini de Libya açıklarında yasa dışı göçle mücadele etmek oluşturuyor.

IRINI NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2016'dan bu yana Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemeyi ve ülkeden petrol kaçırılmasını önlemeyi amaçlayan AB’nin Irini adlı askeri misyonu 2020'nin mart ayında başlamıştı.

Misyon kapsamında "Hamburg" adlı gemide görev yapan 240 dolayında Alman askeri ağustos ayından bu yana Akdeniz'de Libya'ya giden gemileri kontrol ediyor. Misyonun amaçları arasında, silah kaçakçılığını engellemenin yanı sıra iç savaşın sürdüğü Libya'da istikrarın sağlanması ve BM öncülüğünde siyasi barış sürecinin desteklenmesi de bulunuyor. (Kaynak: DW)