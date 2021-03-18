Rusya: TSK Ayn İsa’da 3 yerleşimi dönüşlere kapattı

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, Rojava’nın Ayn İsa bölgesindeki çatışma ortamı ve güncel duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Karpov, düzenlediği basın toplantısında, "Rakka vilayetinin Ayn İsa bölgesindeki El-Mualâk, Cebel ve Seyda yerleşimleri, Türk ordu komutanlığının kararıyla, daha önce TSK ve Kürt oluşumlar arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda olan vatandaşların dönüşüne kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Karpov, TSK'ya, sivillerin gönüllü ve engelsiz bir şekilde evlerine dönme imkanı ve güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov da dün yaptığı açıklamasında, Rusya’nın TSK’nın, Ayn İsa yakınlarında askeri takviyelerde bulunmasından ve tahkimat çalışmaları yürütmesinden ötürü son derece rahatsız olduğunu söylemişti.

Karpov, bu eylemlerin, 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptıyla oluşan mevcut durumu ihlal ettiğini ve iki tarafın Suriye anlaşmazlığının çözümüne yönelik çabalarını baltaladığını belirtmişti.