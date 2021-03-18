Devler Ligi: Bayern ve Chelsea çeyrek finalde

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla tamamlandı.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, 4-1 kazandığı maçın rövanşında Allianz Arena'da İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk etti.

Bavyera ekibi, 33’üncü dakikada Robert Lewandowski (penaltıdan) ve 73’üncü dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Lazio'nun tek golünü ise 82’nci dakikada Marco Parolo kaydetti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 19’uncu kez çeyrek finale kalarak bu alandaki rekorun sahibi oldu.

CHELSEA HATA YAPMADI

Gecenin diğer maçında İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Chelsea, 34’üncü dakikada Hakim Ziyech ve 90+4’üncü dakikada Emerson Palmieri'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'de Stefan Savic, 81’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.