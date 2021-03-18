Global Kürt Film Festivali ‘Benim Kürdistan’ım’ temasıyla geliyor

ANKARA (K24)

12’nci Londra Kürt Film Festivali (LKFF), yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16-27 Nisan tarihleri arasında online gerçekleşecek.

İlk “Global Kürt Film Festivali” olarak tasarlanacak festivalde çok sayıda film seyirciyle buluşacak.

10 Kürt film festivalinin bir araya geldiği ve LKFF’nin 20’nci yılına özel olarak gerçekleşecek festivalin teması ise “Benim Kürdistan’ım” olacak.

K24’e konuşan Londra Kürt Film Festivali Direktörü Ferhan Stêrk, “Geçtiğimiz yılki etkinliği de pandemi nedeniyle online gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını ve 11’inci festivali ‘gerilla stili’ olarak değerlendirmiş ve kısa filmlere odaklanmıştık. Elimizde var olan iletişim araçları ve platformlar üzerinden hazırladığımız programı izleyicilerle paylaştık. Bizim için müthiş bir deneyim oldu” dedi.

Bunun hem Kürt sinema endüstrisi hem de Kürt festivalleri için iyi bir örnek olduğundan söz eden Ferhan Stêrk, “Bu anlamda ilk defa bir online festival gerçekleşti. YouTube kanalımız üzerinden yayınlar yaptık. Röportajlarımızı, izleyicilerle fikir alışverişimizi, soru-cevaplarımızı, work-shopları; her şeyi YouTube üzerinden yaptık. Edindiğimiz tecrübelere göre artık daha iyi filmlerin daha iyi platformlarda gösterilmesi gerektiğini düşündük” diye konuştu.

“BUNUN FIRSAT OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

16-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 12’nci festivalin de online gerçekleşeceğini dile getiren Stêrk, “Pandemi hala ciddi bir şekilde etkisini gösteriyor ve kültürel etkinlikleri engellemeye devam ediyor. Ancak daha iyi bir Kürt film festivaliyle izleyicilere ulaşmak için bunun fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bunu daha kapsamlı ve kaliteli bir şekilde sunmanın metotlarını inceledik. Ayrıca bunu ‘Kürt Netflix’i’ diyebileceğimiz bir platform olarak düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürekli arayış içerisinde olduklarını dile getiren Stêrk, “Bilindiği gibi Kürt filmleri ulusal arşivi projemizi sürekli güncel tutuyoruz. Kaynak, teknik ve imkanları yokluyoruz. Bu vesileyle belki Kürt ulusal film arşivini de bir giriş olabileceğini düşünüyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Filmler bir platformda gösterilecek. İzlemek isteyen herkes sadece platforma üye olup; istediği filmi, istediği zaman ve istediği yerde izleyebilecek. Bu anlamda daha erişilebilir ve herkese uygun hale getirmeye çalıştık. Kesinlikle bilet satmaya karşıyız; elimizden geldiği kadar filmlerin tamamını ücretsiz yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle filmlerin tamamını ücretsiz olarak göstereceğiz. Platformun adı Global Kurdish Film Festival, yani, Global Kürt Film Festivali.”

“KÜRT SİNEMASINDA BİRLİK KONUSUNU İŞLİYORUZ”

Kürt sinema endüstrisinin pandemiden etkilendiğini vurgulayan LKFF direktörü, “Filmler üretilemiyor, izleyiciler bir araya gelemiyor. Her ne kadar insanlar online film izlemeye çalışsa da üretilmiş olan birçok film var ve bu filmlere erişim gerçekten çok zor. Bizler bu festivalde ‘Kürt sinemasında birlik’ temalı içerikle izleyicinin karşısına çıktık. Birlik, çok politik bir perspektiften değerlendirilebilir, bunun da oldukça elverişli bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Kürtler açısından bunu analiz edecek sosyolojik koşulların olgunlaştığını düşünüyorum” dedi.

Ferhan Stêrk “Güncel hayatta yaşanan durumun sinema için çok farklı olmadığını düşünüyorum. Bu ihtiyacın giderilmesi için gereken çabanın Kürt sinema endüstrisinden de verilmesi gerektiğini düşündük. Esas mesaj tam anlamıyla birlik ama bu sinemada da bir birlik anlamı taşıyor” diye konuştu.

“2020 yılından itibaren Kürt sinemasına damgasını vuran en iyi filmleri bu programa yerleştiriyoruz” diyen Stêrk, şunları kaydetti:

“Kürt sinemasının en iyi yönetmenlerinin en iyi filmlerini bulabileceğiniz olağanüstü bir katalogla seyircinin karşısına çıkacağız. Onur gösterimini Yılmaz Güney’le başlatıyoruz. Kürt sinemasının mimarlarından biri olarak Yılmaz Güney’in ‘Yol’ ve ‘Umut’ filmleri bu sene gösterim bulacak. Filmlerin çeşidi her zaman geniş: Kısa, animasyon, belgesel ve uzun metraj filmlerin tamamını bu programa yerleştiriyoruz. Klasik Kürt filmlerinin yanında bir de yeni yapım filmleri de programa yerleştiriyoruz. Son iki yılda gösterilmemiş, dünyaya tanıtılmamış filmleri gösteriyoruz. Son 20 yıla gitmemizin nedeni LKFF’nin 20’nci yılını kutlama amaçlıdır ve buna bir göndermede bulunmak istiyoruz. Bizim için ince bir esprisi var.”

“BÜTÜN KÜRT FİLM FESTİVALLERİYLE PARTNERLİK GELİŞTİRİYORUZ”

Film organizasyonlarında birliğin önemine dikkat çeken Ferhan Stêrk, “Birliktelik ruhuna uygun olarak bütün Kürt film festivalleriyle partnerlik geliştiriyoruz. Bunun çok önemli ve son derece ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. Amacımız Kürt sinemasında bir aktivite içerisinde bulunan, öncü konumunda olan filmlerin gösterilmesini, dağıtılmasını ve tanıtılmasını sağlamak ve Kürtleri bir araya getirmek” dedi.

12’ncisi düzenlenecek LKFF’nin 10 Kürt film festivaliyle birlikte organize edildiği bilgisini paylaşan Ferhan Stêrk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onların çok değerli, çok büyük emekleri var. Örneğin Moskova Film Festivali, Rojhilat’tan Rêtaw Film Komünü, Rojava Film Komünü, Süleymaniye Uluslararası Film Festivali, Amed Film Festivali, Mezopotamya Film Festivali; Hamburg, Los Angeles ve Barcelona’da film festivallerimiz var. Onların da film programına katkısı olduğu bir platformda bunu organize ediyoruz. Birlik, birliktelik veya bir araya gelmek bizim için son derece önemli. Kürt sineması için bunun büyük bir elzem olduğunu; farklı kutuplaşmaların Kürt sinemasındaki birlik ruhunu etkilememesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Londra Kürt Film Festivali Direktörü Ferhan Stêrk, “Tüm Kürt sinemaseverlerinden bu festivali takip etmelerini, paylaşmalarını, filmlerle ilgili başkalarıyla konuşmalarını, filmleri izlemelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

FESTİVAL ÖDÜLLERİ

12’nci festivalin çok özel olduğunu ve 20’nci yıl için ödüllerin daha geniş tutulduğunu vurgulayan Stêrk, “Bu anlamda her alana bir ödül vermeye, değer biçmeye çalışıyoruz. Uluslararası alanda tanınmış film yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları bir araya getirdiğimiz jürimizin seçeceği 8 tane ödül olacak” bilgisini verdi.

Festivalde şu ödüller verilecek:

Rojazer En iyi Uzun Metraj Kurgu Filmi Ödülü

Mehmet Aksoy En İyi Uzun Metraj Belgesel Ödülü

Yılmaz Güney En İyi Kısa Kurmaca Film Ödülü

LKFF Onursal Film Ödülü

En İyi Kısa Belgesel Ödülü

En İyi Kadın Oyuncu Filmi Ödülü

En İyi Erkek Oyuncu Filmi Ödülü

10 KÜRT FİLM FESTİVALİ

Organizasyon içerisinde yer alan 10 Kürt film festivalinin isimleri şöyle:

Amed Kürt Film Festivali

Barcelona Kürt Filmleri Festivali

Hamburg Kürt Film Festivali

Los Angeles Kürt Filmleri Festivali

Mezopotamya Film Festivali

Moskova Kürt Filmleri Festivali

New York Kürt Film ve Kültür Festivali

Rêtaw Film Dağıtımı (Rojhilat)

Rojava Uluslararası Film Festivali

Süleymaniye Uluslararası Film Festivali