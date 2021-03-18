DAİŞ’e mağaralarda bombardıman

ERBİL (K24)

Ninova Operasyon Komutanlığı'ndan bir kaynağın Irak medyasına verdiği bilgiye göre, gece saatlerinde Qereçox Dağı’nda DAİŞ’in kullandığı sığınak ve mağaralar bombalandı.

Kaynak, DAİŞ'in kayıpları hakkında ise bir bilgi vermedi.

Bölgedeki güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ mensupları, Mahmur ve Qereçox bölgesinde saklanıyor ve burayı karargah olarak kullanıyor.

Son günlerde Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları ve Peşmerge Güçleri, DAİŞ mensuplarının saklandığı mağaralara yönelik operasyonlar düzenliyor.

16 Ekim 2017’den sonra Peşmerge Güçleri’nin çekilmesiyle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğu yaşanmaya başladı. DAİŞ bu bölgelere sızarak sık sık saldırılar düzenliyor.