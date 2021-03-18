Politika

DAİŞ’e mağaralarda bombardıman

Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları, gece saatlerinde Mahmur sınırlarında ve Qereçox Dağı’nda terör örgütü DAİŞ’e ait sığınak ve mağaraları bombaladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan daiş Mahmur koalisyon

ERBİL (K24)

Ninova Operasyon Komutanlığı'ndan bir kaynağın Irak medyasına verdiği bilgiye göre, gece saatlerinde Qereçox Dağı’nda DAİŞ’in kullandığı sığınak ve mağaralar bombalandı.

Kaynak, DAİŞ'in kayıpları hakkında ise bir bilgi vermedi.

Bölgedeki güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ mensupları, Mahmur ve Qereçox bölgesinde saklanıyor ve burayı karargah olarak kullanıyor.

Son günlerde Uluslararası Koalisyon’a ait savaş uçakları ve Peşmerge Güçleri, DAİŞ mensuplarının saklandığı mağaralara yönelik operasyonlar düzenliyor.

16 Ekim 2017’den sonra Peşmerge Güçleri’nin çekilmesiyle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğu yaşanmaya başladı. DAİŞ bu bölgelere sızarak sık sık saldırılar düzenliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  şartlar ve koşullar -  hakkında -  İletişim