Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda açıklamalarda bulundu.

HDP'nin kapatılması hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“HDP PKK'dır. Gençlerin, çocukların, kadınların ölüm tuzağıdır. HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hak, hukuk ve adaletin sesidir. Anılarımız ve andımızdan asla vazgeçmeliyiz.”

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, “Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır” diyerek, “Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur. 2023 adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye tarihinin en önemli reformunun Cumhurbaşkanlığı sistemi ile kazanmıştır. Gücüne güç katmıştır” ifadelerine yer verdi.

‘PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ YOKTUR’

Türkiye’de parlamenter sisteme dönüş olmadığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam edeceğini savunan Bahçeli, şunları söyledi:

“Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavrıyor daha bilinçli hareket ediyoruz. Geleceğin kudreti Türk milletidir, küresel realiteyi kavramıştır. Artık parlamenter sisteme dönüş mümkün değildir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Parlamenter sisteme dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi, hukuki, ekonomik reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reform paketleri umut dolu bir geleceğin işaret fişeğidir. Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. TBMM'de dokunulmazlık yeniden ele alınmalıdır, siyasi etik kanunu çıkarılmalı, TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu olmalıdır.”

Fezlekeler hakkındaki konuşmasında CHP ve İYİ Parti’ye yüklenen Bahçeli, şunları dile getirdi:

“Milletin karşısında durmak muhalefet değildir. Millet değil, zillettir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında devlet vardır. Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir. Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Bilinmelidir ki, HDP Türk demokrasisini sarmış mayın tarlasıdır. CHP Türk siyasetine tutunmuş, 5. kol hareketidir. İYİ Parti, uzaktan kumandalı bir partidir. Kendilerinin proje bazlı bir oluşum olduğunu itiraf etmiştir. Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir.”