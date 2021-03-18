Kılıçdaroğlu’ndan HDP tepkisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmasına tepki göstererek, "Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

“İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, 'acaba nasıl iktidarda kalırım'ın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız. Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir.”

Kimlikler üzerinden siyaset yapmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Biz işsizlik sorununa çözüm bulunmalı derken kişinin inancına, yaşam tarzına, hangi partilidir bakıyor muyuz, hayır. CHP olarak diyoruz ki işsizlik sorununu çözeceğim. Biz siyasi sosyal kimlikler üzerinden değil çözüm üzerinden siyaset yapıyoruz. Bu siyaset tarzını bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları.”