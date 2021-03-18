Sağlık

Sağlık Bakanlığı’ndan salgın uyarısı: Durum endişe verici

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Aso Hawezi, Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, durumun endişe verici olduğunu belirtti.
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Aso Hawezi
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Aso Hawezi
kürdistan Kürdistan Bölgesi Covid-19 vaka artışı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Aso Hawezi, Covid-19 vakalarında artış yaşandığını belirterek, “Durum endişe verici ve tehlikeli boyutlara ulaşabilir” dedi.

Hastanelerin yeniden dolduğunu vurgulayan Dr. Aso Hawezi, “Vaka artışlarının en önemli sebebi her yerin açık olması ve tedbirlere artık yeterince uyulmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, vatandaşlara maske takmaları ve tedbirlere uyma çağrısını yineledi.

Son dönemlerde Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın dün paylaştığı verilere göre son 24 saatte 541 Covid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte 208 kişi sağlığına kavuşurken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

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