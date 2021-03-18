Kremlin: Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böylesi bir durumun ikili ilişkilerin tarihinde görülmediğini, konuyla ilgili açık bir tepki gösterileceğini kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" denildi.

Biden’ın sözlerinin ikili ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna karşılık Peskov, “Nasıl olacağı kesinlikle açık” dedi.

Sözlerine daha fazla açıklık getirmesi istenirken bu talebi reddeden Peskov, “Yapılacak bir şey yok. Böyle bir şey tarihte görülmedi” dedi.

Peskov’un açıklamasına göre, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, görüşmeler ve Washington ile ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi için Moskova’ya davet edildi.

PUTIN: BIDEN’A SAĞLIKLAR DİLERİM

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım hakkındaki bir toplantıda kendisine sorulması üstüne, “Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim” dedi.

Rusya lideri, "İroni ya da şaka yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

BIDEN: PUTIN BİR KATİL

ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonunda katıldığı canlı yayında Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almıştı.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Putin bir katil, bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.