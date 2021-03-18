TCMB faizi yükseltti, dolar düştü

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TCMB Para Politikası Kurulu bugün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 19'a yükseltti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır" denildi.

Açıklamada, "Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Yükselen küresel enflasyon beklentileri, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, TCMB'nin faiz kararının ardından Dolar/TL, 7.4760 seviyelerinden hızla gerileyerek 7.3280 ile 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Euro/TL de 8.92 seviyesinden 8.70'lere geriledi.