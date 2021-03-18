Danimarka’da 3 bin yıllık kılıç bulundu

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Danimarka’nın Odense Şehir Müzesi arkeologları, ülkenin üçüncü büyük adası Funen’de 1,3 kilo ağırlığında 3 bin yıllık bronz bir kılıç buldu.

Funen Adası’nda Odense Şehir Müzesi arkeologları, yapılan kazılarda Bronz (Tunç) Çağı’ndan kalma “mükemmel korunmuş” 3 bin yıllık kılıç buldu.

​Müze Küratörü Jesper Hansen, kılıcın hala keskin ve çok nadir bir eser olduğunu belirtti. Hansen, kılıcın adak olarak sunulduğunu ve bir beze sarılı bir şekilde gömüldüğünü ifade etti.

Müze yetkilileri, kılıcın kabzasının tahta, fildişi ve boynuzdan yapıldığını belirtti.

Yetkililer, kılıcın üzerinden numuneler alınarak yaşının tam olarak belirleme çalışmalarının yapılacağını söyledi.