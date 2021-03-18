İngiltere’deki nüfus sayımı: ‘Etnik kimliğinizi Kürt olarak kaydedin’

LONDRA (K24)

10 yılda bir gerçekleştirilen ve İngiltere ve Galler’de yaşayan tüm insanlar ve konutlar hakkında bilgi veren genel nüfus sayımı, bu sene 21 Mart 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

Sayım, bu yıl ilk kez internet üzerinden doldurulacak formlarla yapılacak.

Sayımı, İngiltere ve Galler’de Office for National Istatistics (Ulusal İstatistik Ofisi) yönetiyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi İngiltere Yüksek Temsilcisi Karwan Jamal Tahir, “Nüfus sayımı genel olarak önemlidir. Herkes bu kapsayıcı tablonun inşası için üzerine düşeni yapmak zorundadır” dedi.

Birleşik Krallık’taki Kürtlerin nüfus sayımına katılmasının iki yönlü bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Jamal Tahir, “İlki, İngiliz vatandaşı olarak yer almalarıdır. İkincisinde ise milliyetlerini ya da etnisitelerini Kürt, anadillerini de Kürtçe olarak tanımlamalarıdır. Kendilerini Kürt, dillerini de Kürtçe olarak kaydettirmek ulusal bir sorumluluktur. Bu da İngiltere ve Galler’deki Kürdistan nüfusunu belirlemek için önemli fırsattır” diye konuştu.

İngiltere ve Galler’in, nüfus sayımı sayesinde Kürt toplumu hakkında net bir fikre sahip olacağını ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte hizmetleri sağlamada eşit davranacağını dile getiren Tahir, “Tüm Kürdistanlıları sorumluluk almaya, ulusal kimliklerine sahip çıkmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de yaşayan Kürt siyasetçi Osman Baydemir de nüfus sayımında etnisite için “Kürt”, anadili için de “Kürtçe” kaydının yapılması gerektiğini söyledi.

Bu arada Birleşik Krallık’taki nüfus sayımı yetkilileri, önceki nüfus sayımında Kürt toplumunun bazı üyelerinin etnik köken ve dil kutularını yanlış doldurduğunu açıkladı.

Yetkililer, “Örneğin Almanya’daki Kürtlerin çoğu, Türkiye’den gelen üç milyon insanın yarısını oluşturduğu halde Türk olarak kayıtlıdır” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi Siyasi Danışmanı ve eski Birleşik Krallık Parlamentosu çalışan Miran Hasan da nüfus sayımının toplumun ayrıntılı olarak ele alınması için önemli olduğunu vurguladı.

K24’e konuşan Miran Hasan, “Nüfus sayımı Kürtlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ulusal karar alma süreçlerinin dikkate alınması için iyi bir fırsattır” dedi.

2011 yılındaki nüfus sayımı İngiltere ve Galler’de yaşayan nüfusun yüzde 7 artışla 56,1 milyona çıktığını ortaya koymuştu. Artıştaki en büyük etken ise ülke dışından göç.

Sayım verileri, nüfusun yüzde 13’ünün Birleşik Krallık dışında doğduğunu da ortaya koymuştu. Verilere göre ülke dışında doğanların sayısı son 10 yılda 3 milyon artmıştı Nüfus artışının arkasındaki başlıca faktör göç olarak görülüyordu. Etnik olarak ‘beyaz Britanyalı’ olarak tanımlanan kesimin oranında ise yüzde 7 düşüş görmüştü.