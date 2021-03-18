ABD’den DSG’ye askeri destek konvoyu

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Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan haberde, Uluslararası Koalisyon’a ait silah ve lojistik malzeme taşıyan konvoyun Rojava’nın Haseke kentine vardığı bildirildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, söz konusu konvoyun bugün Haseke’ye vardığı ve konvoyun 40 araçtan oluştuğu kaydedildi.

Konvoyun Irak’tan Ebu Velid Sınır Kapısı kullanarak Haseke’ye geçtiği vurgulanırken, konvoya zırhlı araçların eskortluk ettiği ve El-Yarube köyündeki Xerab Elcir Hava Üssü’ne geçtiği ifade edildi.

ABD güçleri geçtiğimiz aylarda da Rojava’nın Cezire bölgesindeki varlığını güçlendirmek için Irak’tan çok sayıda askeri konvoyu Suriye’ye göndermişti.