Putin’den Biden'a çevrimiçi canlı münazara teklifi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamasına karşılık ABD Başkanı Joe Biden’e münazara teklifinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 24 devlet televizyon kanalında yaptığı konuşmada, en son Biden’in inisiyatifi ile telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak, "Çevrimiçi yöntem ile canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden ile tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan, doğrudan, açık, canlı bir münazara. Bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak" dedi.

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, bu yüzden yarın ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önerdi.

Putin, "Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat veriyorum" ifadesini kullandı.

BIDEN: PUTIN BİR KATİL

ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonunda katıldığı canlı yayında Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almıştı.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Putin bir katil, bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.