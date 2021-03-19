İstanbul’da operasyon: 2 HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları iddia edilen 15 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, HDP'nin Kağıthane ilçe eşbaşkanları ile Beşiktaş ilçe eşbaşkanının da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

ANKARA VE ADANA’DA DA GÖZALTILAR VAR

Ankara'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında da İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile HDP Ankara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Özkan, HDP Eskişehir İl Eşbaşkanı Şükriye Ercan, Hüseyin Gevher ve Betül Koca gözaltına alındı.

İHD Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir" denildi.

Öte yandan Adana'da da yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldıkları iddia edilen 8 kişi ile sosyal medya aracılığıyla PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda “PKK adına faaliyet yürüttükleri” gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.