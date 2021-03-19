Spor

Kupa 2’de çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
avrupa UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları sonuçlar

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA  Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynandı.

Karşılaşmalar sonrası Roma, Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, Ajax, Villarreal, Manchester United ve Slavia Prag çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

UEFA  Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya) - (İlk maç 0-3) : 1-2

Arsenal (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) - (İlk maç 3-1) : 0-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tottenham (İngiltere) - (İlk maç 0-2) : 3-0

Molde (Norveç) - Granada (İspanya) - (İlk maç 0-2) : 2-1

Young Boys (İsviçre) - Ajax (Hollanda) - (İlk maç 0-3) : 0-2

Villarreal (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) - (İlk maç 2-0): 2-0

Milan (İtalya) - Manchester United (İngiltere) - (İlk maç 1-1) : 0-1

Rangers (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya) - (İlk maç 1-1) : 0-2

 

 

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