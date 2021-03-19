HALEPÇE (K24)

Edinilen bilgilere göre, dün gece Halepçe’de KDP binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

K24'e konuşan KDP Halepçe Ofisi yetkililerinden Nureddin Beşareti, gece saat 01.00 sularında parti binalarına yönelik silahlı saldırı düzenlendiğini ve binaya birçok merminin isabet ettiğini söyledi.

KDP binasına yönelik ilk saldırı olmadığını vurgulayan Nureddin Beşareti, emniyet yetkililerinden saldırının sorumlularının yakalanmalarını talep ettiklerini belirtti.

Saldırının kabul edilemez olduğunu belirten KDP yetkilisi “Ciddi bir idare olursa saldırganların yakalanması zor bir iş değil” ifadelerini kullandı.

Halepçe sakinleri de saldırıya yönelik tepkilerini dile getirdi.

Geçen yılın Ağustos ayında da Halepçe’de KDP binasına ateş açılırken, belediye, kaymakamlık ve trafik müdürlüğü binaları yakılmıştı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binalarda maddi hasar meydana gelmişti.