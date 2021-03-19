DAİŞ’ten Haşdi Şabi’ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

ERBİL (K24)

Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamaya göre, DAİŞ mensupları, Kerkük’ün Havice ilçesinde Haşdi Şabi milislerine saldırı düzenledi.

Açıklamada, söz konusu saldırı sonucu 1 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği, 2 federal polisin yaralandığı ifade edildi.

DAİŞ, 24 Ocak’ta Selahaddin vilayetinde Haşdi Şabi 22’nci Tugayı’na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda Haşdi Şabi komutanlarından Abu Alya Hasnavi'nin de aralarında bulunduğu 12 Haşdi Şabi üyesi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.