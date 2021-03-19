Twitter’dan anket: Dünya liderleri ne zaman ve nasıl yasaklanmalı?

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Sosyal medya platformu, "politikacıların olağan Twitter kurallarına tabi olması ve bunları ihlal ederlerse hangi yaptırımların uygulanması gerektiğini" öğrenmek için kullanıcılarla 19 Mart'ta bir anket yapacağını açıkladı. Anket, 12 Nisan'da saat 17:00'da kapanacak.

Yeni politika hakkında insan hakları uzmanları, sivil toplum ve akademisyenlere danışma sürecinde olduğunu hatırlatan Twitter, devlet başkanlarının diğer kullanıcılarla aynı kurallara tabi tutulması gerekip gerekmediğini değerlendirdiğini kaydetti.

Twitter ve Facebook dahil olmak üzere sosyal medya platformları, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre binasındaki 6 Ocak isyanında "şiddeti kışkırtmasından" sonra, politikacıların ve hükümet yetkililerinin hesaplarını değerlendirmeleri açısından incelemeye alındı.

Bu arada ocak ayında Trump'ı süresiz olarak askıya alan Facebook, bağımsız gözetim kurulundan yasağın devam edip etmeyeceğine karar vermesini istedi.