Yaşam

Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı

Prenses Diana'nın (Lady Di) bir aile dostuna yazdığı mektuplar, açık artırmada 67 bin 900 sterlin satıldı.
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Prenses Diana'nın mektupları
Prenses Diana'nın mektupları
avrupa Prenses Diana mektuplar açık artırma

HABER MERKEZİ

Galler Prensesi Diana'nın 24 yıldır saklanan mektupları açık artırma ile satıldı.

Prenses Diana'nın el yazısı mektupları 67 bin 900 sterline alıcı buldu.

Koleksiyon, Lady Di'nin aile dostu Roger Bramble'a 1990 ile 1997 yılları arasında yazdığı mektuplardan 36'sını içeriyor.

Diana, bu yazışmalarda Prens Charles ile boşanma sürecini, 1993'te intihara teşebbüsünün ortaya çıkmasının ardından yaşadığı sıkıntıları da paylaşıyor.

Diana'nın Kraliçe Elizabeth'ten "patron" diye bahsettiği mektup 7 bin 200 sterlinle en yüksek fiyata satıldı.

Açık artırmada elde edilen gelir, İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi Diana ve Bramble'ın desteklediği organizasyonlara bağışlanacak.  

 

 

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