Erdoğan: Misliyle cevap verdik

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dün gece Şam rejimi tarafından Kilis’e saldırı düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, “Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki ifadelerine değinen Erdoğan, “Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor. Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Sayın Putin gerçekten çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yaptı” dedi.

Erdoğan, “2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız” değerlendirmesinde bulundu.