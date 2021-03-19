MEB'in Diyarbakır tanıtımı: ‘Kentte Bakü Türkçesi konuşulur’

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Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan “2023 Eğitim Vizyonu” belgesinde yer alan "Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına ağırlık verilecektir" maddesi kapsamında, Kürt illerindeki ilkokullarda okutulmak üzere, şehir tanıtım kitapları hazırlandı.

Bu kapsamda, MEB’e bağlı birimlerce hazırlanan “Şehrimiz Diyarbakır” adlı seçmeli ders eğitim kitabının, kentin 17 ilçesinde bulunan ilkokullarda okutulmak üzere basımı yapıldı.

MEB tarafından onaylanmasının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu kitabın okullarda okutulması için kaymakamlara yazı gönderdi.

“AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE ŞİVE BAĞI”

214 sayfalık tanıtım kitabında, tek kelime Kürt ve Kürtçe kelimeye yer verilmedi. “Diyarbakır Ağzı ve Özellikleri” adlı konu başlığında, kentte konuşulan dilin Azerbaycan Bakü Türkçesine benzer olduğu ifade edildi. “Kentin Azerbaycan Türkçesiyle olan ortak şive bağını sürdürdüğü” kaydedildi.

Newroz’un “Nevruz”laştırıldığı kitapta, bu geleneğin Orta Asya’dan köklü bir gelenek olduğu belirtilerek, şehirde “Nevruz” bayramının, yumurta tokuşturma ve yemek dağıtma gibi etkinliklerle kutlandığı ifade edildi.

ŞEHRİN RİSKLERİ: CİNSEL İSTİSMAR

Kitapta yer alan “Şehrin Riskleri” adlı bölümde, cinsel istismarın vakalarının karşılaşılabilecek riskler arasında olduğu belirtilerek, “Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar şehirde karşılaşılabilecek risklerden bazılarıdır” denildi. (Kaynak: Duvar)